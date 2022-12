Bandai Namco: un seguito per Tales of Arise e remake di Katamari Damacy

Bandai Namco Entertainment ha registrato due nuovi trademark che annunciano in anteprima l’arrivo di due nuovi giochi. Il primo è Tales of Arise: Beyond The Dawn, che sembrerebbero essere un seguito di Tales of Arise, gioco di ruolo di successo uscito lo scorso anno su console e PC. Potrebbe trattarsi di un seguito diretto ma anche di un adattamento anime del videogioco. L’altro titolo registrato da Bandai Namco è We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, che come suggerisce il titolo dovrebbe essere un remake di Katamari Damacy per PlayStation 2, che era già stato riproposto su PS4 con la remaster Katamari Damacy Reroll. Si tratta di un classico realizzato dal game designer visionario Keita Takahashi, che ne ha realizzato diversi seguiti per console e computer.