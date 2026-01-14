15.4 C
Da stranotizie
Banda ladri lusso smantellata a Napoli

Una banda criminale specializzata in furti in abitazioni di lusso è stata smantellata dai Carabinieri, con 38 arresti richiesti e ottenuti dalla Procura di Napoli Nord. Il gruppo, noto come la “batteria napoletana”, aveva preso di mira ville romane appartenenti a famiglie del mondo del cinema, della moda e delle istituzioni.

Le indagini hanno preso una svolta decisiva quando alcuni membri della banda sono stati pedinati a Fregene durante sopralluoghi mirati. L’obiettivo era colpire residenze dotate di sofisticati sistemi di sicurezza, ma i piani sono falliti per mancanza di attrezzature adeguate.

I ladri utilizzavano auto a noleggio con scomparti nascosti per trasportare gli arnesi da scasso, eludendo così eventuali controlli. L’operazione rappresenta un importante successo nella lotta contro i furti in abitazione e le organizzazioni criminali transregionali.

