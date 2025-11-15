14.1 C
Banda di Cassano: 225 anni di musica e comunità in Lombardia

Da stranotizie
La banda di Cassano è stata premiata a Palazzo Pirelli per celebrare il suo importante traguardo di 225 anni di fondazione. Il riconoscimento è stato consegnato da Federico Romani, presidente del Consiglio regionale, che ha sottolineato l’importanza delle bande nei momenti significativi della vita civile e religiosa delle comunità. Ha definito l’associazione bandistica cassanese custode della tradizione e dell’identità locale, evidenziando come la sua lunga esistenza sia un segno di coesione comunitaria.

Durante la cerimonia, Enrico Carnevali e Rosolino Testa, membri del corpo bandistico dal 1955, hanno ricevuto la Medaglia di Milano in bronzo per il loro impegno. Erano presenti anche Antonio Capece, assessore alla Cultura di Cassano, il presidente del consiglio comunale Giovanni Albano e il capobanda Roberto Brambilla.

Il consigliere Christian Garavaglia, promotore dell’iniziativa, ha rimarcato il valore delle bande come custodi di cultura popolare e identità locale. Ha descritto la Banda Cassanese come un esempio di come la musica possa unire generazioni, contribuire a costruire comunità e trasmettere valori fondamentali di partecipazione e solidarietà. La loro attività è un punto di riferimento non solo per Cassano, ma per l’intera Regione, contribuendo significativamente alla vita culturale e sociale.

