Banda criminale napoletana sgominata

Tra ville sontuose e giardini lussureggianti, una banda napoletana aveva pianificato di compiere il salto di qualità nella sua scalata criminale. Non più semplici ladri da poche centinaia di euro, ma specialisti in colpi da capogiro. Nel mirino di questa batteria napoletana, che ha seminato il panico tra la Campania e il Lazio, stavano per finire anche i “vip” della Capitale: volti noti del mondo dello spettacolo e della moda, ma anche alcuni profili di alto spessore istituzionale, come il governatore della Banca d’Italia.

Il piano, quasi perfetto sulla carta, poteva contare su strategici appoggi locali, ma si è scontrato con la realtà dei fatti, ovvero gli avanzati sistemi antifurto delle dimore finite sotto tiro. I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno monitorato ogni spostamento e registrato ogni conversazione della banda. La svolta investigativa è arrivata con 38 arresti e sette organizzazioni decapitate in un colpo solo.

Le accuse formulate dalla Procura di Napoli Nord includono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffa aggravata dalla minorata difesa delle vittime. I colpi avrebbero fruttato alla banda circa 105mila euro tra contanti, gioielli e preziosi. I 38 indagati, originari dei quartieri napoletani Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Ponticelli, avrebbero composto sette distinte batterie e agito nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino, sconfinando anche nel Lazio.

La banda, capeggiata da Alfredo Massimo, aveva ambizioni sempre più alte e aveva pianificato di colpire anche nelle zone residenziali di Fregene, dove insistono imponenti appartamenti e ville lussuose riconducibili a famiglie facoltose del cinema e dell’alta moda italiana, nonché di personaggi con funzioni istituzionali, come l’attuale governatore della Banca d’Italia e i componenti della famiglia Fendi. Tuttavia, i colpi sono stati accantonati sul nascere a causa dei sistemi di sicurezza troppo avanzati. La banda agiva con almeno due vedette all’esterno del “target” e i complici facevano irruzione usando chiavi alterate o universali, utilizzando anche sacche da rider per non destare sospetti.