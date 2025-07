Offerta di Lavoro: Banconisti/Cassieri per Parco Divertimenti a Pomezia

Siamo alla ricerca di 10 Banconisti/e e Cassieri/e per un prestigioso parco divertimenti a Pomezia. Questa è un’opportunità ideale per chi desidera lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Responsabilità principali:

Eseguire operazioni di cassa e gestire i pagamenti.

Effettuare rendicontazioni precise.

Fornire assistenza e accoglienza ai clienti con cortesia e professionalità.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ruoli simili.

Eccellenti doti comunicative e relazionali.

Capacità di lavorare in team e gestire situazioni di stress.

Se sei una persona motivata e appassionata del settore, ti invitiamo a inviare la tua candidatura per unirti al nostro team! Non perdere l’occasione di lavorare in un contesto vivace e divertente.