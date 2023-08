Bancomat, FSI è azionista di maggioranza relativa con investimento da 100 milioni

– Il fondo FSI, primario investitore istituzionale italiano, ha sottoscritto un contratto vincolante con Intesa Sanpaolo, Iccrea Banca, Banco BPM, BPER per l’ingresso nel capitale di Bancomat, società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento tra i più diffusi e conosciuti in Italia

Il contratto prevede un investimento di FSI in Bancomat fino a 100 milioni di euro, tramite aumento di capitale riservato, a fronte di una partecipazione di minoranza qualificata nel capitale. Al completamento dell’investimento, FSI sarà l’azionista di maggioranza relativa al fianco delle attuali banche azioniste.

Il progetto industriale condiviso tra le parti – si legge in una nota – ha l’obiettivo di supportare Bancomat nel rafforzare il proprio ruolo di infrastruttura chiave dei pagamenti del paese, grazie anche al contributo ed alla consolidata expertise europea di Nexi come partner strategico per la realizzazione e lo sviluppo del Centro Applicativo del Circuito.

L’accordo vedrà implementare le seguenti linee di sviluppo: Innovazione, con rafforzamento dell’offerta prodotti e servizi, a partire da online e wallet; Nuova architettura tecnologica, in grado di aumentare efficienza e velocità di esecuzione di nuovi progetti; Sviluppo di servizi a valore aggiunto VAS per i clienti banche e gli utenti finali, anche in segmenti adiacenti e sinergici; M&A, tramite acquisizioni di aziende con competenze specifiche.