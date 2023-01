Bancomat, Fremantle Italia e Rai lanciano docu-reality sui pagamenti digitali

– Prederà il via sabato prossimo, 14 gennaio, su Rai2, la serie sponsorizzata in quattro puntate “IO &TE – INSIEME A TUTTI I COSTI”, realizzata per BANCOMAT da Fremantle Italia e Rai Pubblicità.

Un divertente docu-reality che vede protagonista, per ciascuna puntata, una “improbabile” coppia di personaggi del mondo dello spettacolo, costretti a trascorre insieme un intero week-end per conoscersi ed entrare l’uno nel mondo dell’altro, soddisfacendo solo tre semplici regole: rispettare il budget assegnato da BANCOMAT, portare a termine la lista di esperienze proposte e soprattutto restare insieme…a tutti i costi!

Fra le coppie protagoniste lo stilista e showman Jonathan con lo chef giapponese Hiro, la giovane influencer Nicole Rossi con il conduttore televisivo Patrizio Roversi, la cantante e presentatrice Jo Squillo con il “Baffo”, il celebre televenditore Roberto da Crema, e l’attrice comica Valeria Graci insieme al conduttore Gianpaolo Gambi.

“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questo programma televisivo originale per Bancomat, che rafforza la collaborazione con RAI, offrendo al pubblico un contenuto di intrattenimento di qualità ma che allo stesso tempo ha anche un risvolto educational promuovendo l’uso dei sistemi di pagamento digitali”, dichiara Roberta Zamboni, Branded Entertainment Director di Fremantle.

“Per celebrare i 40 anni dalla nascita di BANCOMAT non potevamo non raccontarci attraverso la storia degli italiani che con noi, 40 anni fa, hanno cambiato le proprie abitudini e modalità di pagamento e ora, ancora una volta, seguono con noi questa nuova sfida digitale”, dichiara Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di BANCOMAT S.p.A..