Banco Desio: Crescita e Nuove Strategie nel 2025

Nel panorama degli istituti bancari italiani, Banco Desio ha presentato i risultati del primo semestre 2025, evidenziando un andamento positivo nonostante alcune difficoltà. I prestiti concessi alla clientela hanno raggiunto un totale di 12,1 miliardi di euro, mostrando un incremento del 0,6% rispetto alla chiusura del 2024. Nel periodo in esame, sono state effettuate nuove erogazioni per 1,2 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese.

Particolarmente significativo è l’aumento dei prestiti personali e della cessione del quinto dello stipendio, cresciuti del 10,9%. La qualità del portafoglio crediti è migliorata ulteriormente, con il rapporto NPE lordo diminuito al 2,9%. Tuttavia, la raccolta diretta ha subito una contrazione dell’1,4%, scendendo a 15,6 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta è aumentata del 1,7%, arrivando a 22,9 miliardi.

L’utile netto si attesta a 70,4 milioni di euro, in calo del 9,9%, influenzato dalla riduzione del margine di interesse e delle commissioni nette. I coefficienti patrimoniali restano robusti, con il CET1 al 18,5% e il TCR al 19,6%, mentre la liquidità è garantita da un LCR al 205,2%.

Tra le iniziative recenti, spiccano la partnership con Italiana Assicurazioni nel settore vita e l’adesione alla garanzia Sace Growth per le PMI. Inoltre, è stata approvata da Bankitalia una nuova metodologia interna per la misurazione del rischio di credito. Infine, è in fase di realizzazione la fusione tra Dynamica Retail e Fides, finalizzata alla creazione di un polo unico per la cessione del quinto, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di prodotti e servizi.