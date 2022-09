Banco Desio, al via piattaforma “Go 2 Incentives” per accedere a incentivi PNRR

– Banco Desio, si conferma al fianco di imprese per favorirne l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR, attraverso la piattaforma digitale “Go 2 Incentives”, che abilita un accesso rapido e chiaro alle aziende nel soddisfare specifici bisogni connessi agli incentivi del PNRR ed ai fondi europei.

La piattaforma, nata dalla collaborazione con Deloitte, consente ai clienti di richiedere a Banco Desio maggiori informazioni in merito alle soluzioni finanziarie dedicate. Per chi vuole far domanda di accesso agli incentivi, è possibile richiedere direttamente sulla piattaforma il supporto di un team dedicato di Deloitte.

“Go 2 Incentives conferma la volontà di Banco Desio di essere al fianco delle imprese nella loro crescita, un aiuto concreto, ancor più importante in un contesto complesso ma che presenta anche opportunità, per orientarsi in modo facile e veloce rispetto alle possibilità offerte dal PNRR, fornendo un’informativa organica ed esaustiva degli avvisi e dei bandi e favorendone l’accesso anche con advisory specialistico”, commenta Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio.

Sulla piattaforma i clienti potranno vagliare le opportunità offerte dal PNRR e selezionarle per settore di attività economica, territorialità di interesse, finalità dell’investimento, in modo da identificare gli incentivi a loro più idonei, visualizzarne il dettaglio e le loro caratteristiche chiave modalità di accesso ai fondi, requisiti, beneficiari.