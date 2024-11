Banco Bpm in Corsa, Unicredit in Calo dopo l’Offerta Pubblica di Scambio

La mossa inattesa di Unicredit su Banco Bpm ha avuto un impatto significativo sui titoli delle due banche, che si muovono in direzioni opposte. Il titolo di Banco Bpm è salito di quasi il 5%, nonostante l’offerta di Unicredit presenti un prezzo solo leggermente superiore a quello della chiusura di venerdì. In controtendenza, Unicredit ha visto le sue azioni scendere di oltre il 4%. Alcuni analisti attribuiscono questo calo al timore che l’offerta per Banco Bpm possa distogliere risorse e attenzione da un’altra operazione in corso, quella relativa alla tedesca Commerzbank. Anche Banca Monte Paschi ha subito una flessione, scendendo dell’1,38%. Solo poche settimane fa, si era parlato di una possibile acquisizione di Monte Paschi da parte di Banco Bpm.

La giornata ha visto anche un clima di cautela sui mercati europei, in attesa delle decisioni riguardanti la politica monetaria della Banca centrale europea (BCE). Questa settimana è prevista una riunione del consiglio della BCE, ma non ci si aspetta una nuova modifica dei tassi di interesse, che verrà discussa a metà dicembre. L’indice di Milano ha chiuso appena sotto la parità, segnando un -0,05%, mentre gli altri principali mercati europei hanno registrato un andamento positivo.

Negli Stati Uniti, invece, Wall Street ha aperto con un segno positivo: l’indice Dow Jones ha guadagnato oltre l’1%, segnalando un clima di ottimismo tra gli investitori. La situazione attuale delle banche italiane e il contesto economico europeo sono influenzati dalla futura direzione della politica monetaria, che rimane una questione cruciale per gli operatori del mercato. In sintesi, mentre Banco Bpm beneficia dell’attenzione su di sé grazie all’offerta di Unicredit, quest’ultima deve affrontare delle perdite significative, alimentando speculazioni su come questa operazione potrebbe interferire con altre strategie di acquisizione nel settore bancario europeo.