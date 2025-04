Banco BPM: Il Governo Approva l’Acquisizione con Condizioni di Golden Power

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, imponendo però diverse prescrizioni tramite il golden power, uno strumento che consente al governo di intervenire in operazioni di mercato in settori strategici per la sicurezza nazionale. Le condizioni riguardano principalmente la presenza di Unicredit in Russia, da cui l’istituto dovrà uscire entro gennaio 2026. Inoltre, non potrà essere ridotta la rete degli sportelli bancari e il rapporto tra impieghi e depositi dovrà rimanere stabile per cinque anni. Anche i finanziamenti a opere pubbliche non potranno diminuire. Esistono anche limitazioni sulla cessione di asset e indicazioni sulle sedi operative.

Unicredit ha ricevuto la notifica con le prescrizioni, ma ha sottolineato che il merito delle condizioni è poco chiaro e si prende tempo per valutare l’impatto di queste restrizioni. Nel governo, la decisione ha creato divisioni, con i ministri di Forza Italia che hanno espresso riserve giuridiche, mentre Fratelli d’Italia ha sostenuto il ricorso al golden power per proteggere risparmiatori e sistema bancario. L’opposizione, rappresentata dal Partito Democratico, ha criticato duramente l’operato dell’esecutivo, etichettando l’intervento come una forzatura.

Il golden power, introdotto nel 2012 e rinforzato successivamente, consente al governo di porre veti su operazioni in settori strategici. Questa è la prima volta che viene applicato a una fusione tra banche italiane. Se l’acquisizione andrà a buon fine, Unicredit diventerà la banca italiana con la maggiore capitalizzazione di mercato, superando Intesa Sanpaolo. Tuttavia, le prescrizioni possono avviare un processo di negoziazione con le autorità competenti.