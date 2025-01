Banco BPM accusa UniCredit di acquisizione predatoria: cos’è e perché l’Ops è diventato un caso d’Antitrust

Banco BPM ha presentato un esposto all’Antitrust contro l’offerta pubblica di acquisto (Ops) di UniCredit, definendola una “killer acquisition”. Il CEO di Banco BPM, Giuseppe Castagna, accusa UniCredit di voler annientare un concorrente strategico e limitare le operazioni di Banco BPM in un periodo cruciale, caratterizzato dall’OPA su Anima e dall’acquisto del 5% di Monte dei Paschi di Siena (MPS). Secondo Banco BPM, l’intento di UniCredit sarebbe quello di ridurre la competitività dell’istituto, integrandolo o impedendo il suo potenziale strategico.

L’offerta di UniCredit, lanciata il 25 ottobre, valuta Banco BPM 10,1 miliardi di euro, con un prezzo per azione di 6,657 euro. UniCredit punta a diventare la terza banca europea, prevedendo sinergie da 1,2 miliardi di euro. Sebbene l’intento sia di completare l’operazione entro giugno 2025, le reazioni sono state discordi. UniCredit sostiene che il compenso offerto agli azionisti di Banco BPM sia giusto e vantaggioso, mentre il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha respinto l’offerta, ritenendo che non fornisca un valore adeguato per gli azionisti.

Banco BPM ha chiesto alla Consob di bloccare l’offerta di UniCredit, affermando che quest’ultima intende vincolare l’istituto con la “passivity rule”, normativa che limita le azioni difensive contro acquisizioni ostili. In questo contesto, l’offerta di UniCredit potrebbe sollevare interrogativi riguardo la trasparenza del mercato, come sottolineato da Castagna, che ha evidenziato l’importanza di una comunicazione chiara e onesta sugli importi proposti.

Ora spetta alla Consob e all’Antitrust esaminare se le azioni intraprese da UniCredit siano conformi alle leggi vigenti, fornendo un quadro di legittimità per l’offerta. Se l’operazione venisse approvata, UniCredit avrebbe l’opportunità di accrescere significativamente la propria presenza in Italia, consolidando la propria posizione nel mercato bancario europeo. Il futuro di questa operazione rimane incerto, con posizioni contrastanti tra le due banche coinvolte e l’attenzione normativa che ne deriva.