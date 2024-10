Banche, “progressi significativi” nell’implementazione degli elementi finali di Basilea III

Le giurisdizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) hanno fatto notevoli progressi nell’adozione delle riforme di Basilea III nell’ultimo anno. Questo è quanto riportato nell’aggiornamento pubblicato recentemente dal Comitato. Fondato nel 1974 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, il BCBS comprende rappresentanti delle banche centrali e autorità di vigilanza di 27 paesi. Dopo la crisi finanziaria globale, nel 2010, il Comitato ha introdotto Basilea III, un pacchetto di riforme per rafforzare i requisiti di capitale e liquidità delle banche. Sebbene alcune norme siano entrate in vigore nel 2013, molte hanno subito ritardi.

Secondo l’ultimo resoconto del settembre 2023, l’implementazione di Basilea III ha rapidamente guadagnato slancio; la maggior parte delle giurisdizioni membri ha finale pubblicato le regole definitive per gli elementi chiave delle riforme. Negli ultimi dodici mesi, circa metà delle giurisdizioni ha approvato regolamenti sui rischi di credito, di mercato e operativo, oltre all’output floor. Inoltre, tre giurisdizioni hanno introdotto regole definitive sulla definizione di esposizione al leverage ratio. Le conseguenze di questi progressi sono significative: oltre due terzi delle giurisdizioni hanno pubblicato le normative finali per ciascun elemento del pacchetto Basilea III e queste sono attualmente in vigore in più di un terzo dei paesi membri.

Il Comitato di Basilea e il suo organo di vigilanza, il gruppo di governatori delle banche centrali e responsabili della vigilanza (GHOS), hanno dichiarato come priorità assoluta la rapida e completa implementazione del quadro normativo di Basilea III. Questo include le riforme post-crisi pubblicate tra il 2017 e il 2019, che avrebbero dovuto estendersi dal 1° gennaio 2023 con una fase di introduzione di cinque anni per alcuni aspetti.

Durante la riunione del GHOS del 13 maggio 2024, i membri hanno rinnovato la loro determinazione a implementare il quadro di Basilea III in modo coerente e tempestivo. Hanno riconosciuto che i recenti shock nei mercati finanziari evidenziano ulteriormente l’importanza di avere un regolamento globale prudente e hanno incaricato il Comitato di continuare a monitorare l’applicazione delle riforme per garantire una coerenza e completezza necessarie nel migliorare la stabilità finanziaria globale.