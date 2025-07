Banche obbligate ad aprire conti correnti: cosa cambia per tutti

Recentemente, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura un provvedimento significativo che modifica il rapporto tra banche e clienti. Questo testo, che dovrà passare al Senato per una seconda approvazione, stabilisce che le banche non possono rifiutarsi di aprire un conto corrente a chiunque ne faccia richiesta, a meno che non vi siano motivi legati alla normativa anti-riciclaggio e anti-terrorismo.

Secondo il provvedimento, le banche sono obbligate a fornire una motivazione scritta nel caso di diniego, da comunicare entro dieci giorni dalla richiesta. Inoltre, è vietato chiudere un conto corrente attivo, a meno che ciò non sia giustificato da normative specifiche. La Camera ha dato il proprio consenso con un’ampia maggioranza di 254 voti favorevoli.

Questa legge potrebbe avere ripercussioni significative in un contesto in cui attualmente ci sono oltre 48 milioni di conti correnti attivi in Italia, con una crescita del 13,2% negli ultimi cinque anni. Milano, Roma e Torino si confermano le città con il maggior numero di conti, ma il Nord Ovest rappresenta l’area con il maggior incremento, seguita da altre regioni.

Il sostegno bipartisan al provvedimento è chiaro, con esponenti politici che sottolineano l’importanza del diritto all’apertura di un conto corrente. Diverse segnalazioni di cittadini riguardanti la chiusura di conti con saldi positivi hanno portato a questa iniziativa legislativa, appoggiata anche da associazioni come il Codacons, che evidenziano la necessità di garantire equità nell’accesso ai servizi bancari, specialmente in un’epoca di crescente digitalizzazione.