Banche italiane superano stress test Eba: solidità e resilienza

Il rafforzamento del sistema bancario italiano emerge con chiarezza dai risultati recenti dello stress test condotto dall’autorità bancaria europea (EBA). Le sei principali banche del paese hanno dimostrato una solida tenuta, con un’erosione patrimoniale media pari a 176 punti base, in calo del 56% rispetto ai risultati del 2023.

L’analisi prende in considerazione il Common Equity Tier 1 (CET1) a regime previsto per il 2024, modificato per riflettere l’adozione delle nuove regole europee in vigore dal 1 gennaio. In uno scenario economico avverso previsto per la fine del 2027, il CET1 medio delle banche coinvolte—Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, Banco Bpm, Bper e Iccrea—è previsto scendere dal 16,1% al 14,36%. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla proiezione di due anni fa, che indicava un valore di 10,73% per il 2025.

Intesa Sanpaolo ha registrato la minore diminuzione del capitale primario, con una flessione di soli 62 punti base, passando dal 12,4% all’11,78%. Questo risultato evidenzia la capacità della banca di mantenere la solidità in contesti complessi grazie a un modello di business diversificato.

Bper ha fatto registrare una riduzione di 89 punti base, passando dal 14,86% al 13,97%. Questo dato rappresenta una significativa diminuzione rispetto ai 415 punti del test precedente.

Per quanto riguarda Iccrea, il CET1 è previsto scendere di 175 punti, attestandosi al 20,8%, con una flessione meno significativa rispetto al 2023, quando si registrò un calo di 434 punti. La performance di Iccrea riflette il suo impegno nel supportare soci e clienti anche in scenari economici difficili.