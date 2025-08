Banche italiane solide: stress test e prospettive future

Il settore bancario italiano sta evidenziando segnali di solidità crescente, come dimostrato dagli ultimi stress test condotti dalle autorità europee. Questi test offrono una panoramica della resilienza delle banche di fronte a scenari economici avversi, come recessioni e tensioni geopolitiche.

Le banche italiane hanno ottenuto risultati positivi, mostrando un miglioramento significativo della qualità patrimoniale. Il CET1 ratio, indicatore chiave della solidità, è mantenuto su livelli superiori rispetto ad altri paesi europei. In particolare, l’Italia si distingue con una diminuzione media attesa del CET1 di circa 150 punti base in caso di crisi, un dato inferiore a quello riscontrato in Francia e Germania.

I rilievi sui principali istituti di credito italiani evidenziano performance solide: Iccrea ha un CET1 che varia dal 23,3% al 21,3%, Mps dall’18,3% al 17,1%, e UniCredit dal 16% al 12,5%. Questi valori, insieme a una costante diminuzione dei crediti deteriorati, riflettono il rafforzamento patrimoniale e l’impatto positivo dell’aumento dei tassi d’interesse che ha migliorato i margini di interesse.

Nonostante la crisi del mercato dei crediti, il panorama attuale suggerisce che le banche italiane sono ora meno vulnerabili. Il ritorno sugli investimenti (ROE) si attesta tra il 7% e il 12%, in linea con le aspettative europee. È fondamentale, però, continuare a ridurre i crediti non performanti e preservare adeguati buffer patrimoniali, cruciali per garantire la stabilità e sostenere l’economia reale.