27.4 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Economia

Banche italiane in crescita: utili record e commissioni elevate

Da StraNotizie
Banche italiane in crescita: utili record e commissioni elevate

Le banche italiane registrano risultati finanziari significativi nel primo semestre del 2023. Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper e Mps hanno riportato un incremento complessivo dei profitti del 13,5%, sostenuto in gran parte dall’aumento delle commissioni bancarie e dal risparmio gestito.

L’analisi condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl ha evidenziato che, nonostante i profitti in crescita, gli importi dei prestiti non mostrano variazioni rilevanti. In parallelo, si osserva una diminuzione del rapporto tra costo del personale e proventi operativi.

Riccardo Colombani, Segretario generale di First Cisl, ha sottolineato come gran parte di questo aumento degli utili derivi da componenti straordinarie e non ricorrenti, piuttosto che da attività di prestito dirette al cliente. Ha espresso preoccupazione per la sostenibilità di tali risultati e ha messo in guardia contro il rischio che le banche possano continuare a ridurre la propria forza lavoro o aumentare le commissioni a famiglia e imprese per mantenere elevati i prezzi azionari.

Colombani ha inoltre proposto che i risultati finanziari dovrebbero essere reinvestiti in miglioramenti per i dipendenti, enfatizzando l’importanza di programmi di formazione e politiche di partecipazione agli utili. Ha evidenziato come sarebbe opportuno sviluppare iniziative di educazione digitale e finanziaria per i clienti, nonché investimenti in nuove tecnologie, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti dalle banche.

Articolo precedente
Diritti TV Serie A Women’s Cup: accordo storico per il calcio femminile
Articolo successivo
Don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul delitto di Garlasco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.