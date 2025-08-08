Banche italiane in crescita: utili record e commissioni elevate

Le banche italiane registrano risultati finanziari significativi nel primo semestre del 2023. Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper e Mps hanno riportato un incremento complessivo dei profitti del 13,5%, sostenuto in gran parte dall’aumento delle commissioni bancarie e dal risparmio gestito.

L’analisi condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl ha evidenziato che, nonostante i profitti in crescita, gli importi dei prestiti non mostrano variazioni rilevanti. In parallelo, si osserva una diminuzione del rapporto tra costo del personale e proventi operativi.

Riccardo Colombani, Segretario generale di First Cisl, ha sottolineato come gran parte di questo aumento degli utili derivi da componenti straordinarie e non ricorrenti, piuttosto che da attività di prestito dirette al cliente. Ha espresso preoccupazione per la sostenibilità di tali risultati e ha messo in guardia contro il rischio che le banche possano continuare a ridurre la propria forza lavoro o aumentare le commissioni a famiglia e imprese per mantenere elevati i prezzi azionari.

Colombani ha inoltre proposto che i risultati finanziari dovrebbero essere reinvestiti in miglioramenti per i dipendenti, enfatizzando l’importanza di programmi di formazione e politiche di partecipazione agli utili. Ha evidenziato come sarebbe opportuno sviluppare iniziative di educazione digitale e finanziaria per i clienti, nonché investimenti in nuove tecnologie, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti dalle banche.