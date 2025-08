Banche italiane in crescita: solidità sui risultati EBA 2025

Il settore bancario italiano sta mostrando segni di stabilità e crescita, come evidenziato dai risultati recenti pubblicati dall’Autorità bancaria europea (EBA). In particolare, durante gli stress test 2025, le banche italiane hanno dimostrato una resistenza superiore rispetto ai principali istituti europei, con un calo medio del Cet1 ratio cumulato di 176 punti base previsto per il 2027, in netto miglioramento rispetto ai -399 punti base del test del 2023.

Le performance italiane si sono distinte rispetto a quelle tedesche, francesi e spagnole, che hanno registrato cali medi rispettivamente di 502, 582 e 186 punti base. Inoltre, nessuna banca italiana ha scavalcato le soglie minime di capitale richieste, mantenendo ampi margini rispetto ai requisiti SREP. Gli analisti notano che i risultati sono stati raggiunti nonostante le condizioni macroeconomiche più severe previste per l’Italia, con una contrazione del PIL ipotizzata al 7,4%, rispetto al 6,3% della media UE.

Tra le banche esaminate, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Emilia Romagna hanno ottenuto i migliori risultati, con impatti negativi di -62 e -89 punti base rispettivamente. Altri buoni risultati sono stati registrati da Banca MPS e Banco BPM con impatti di -257 e -258 punti base. Attualmente, il CET1 medio degli istituti italiani supera il 15%, in confronto al 13% delle banche francesi, al 13,5% delle spagnole e al 14,5% delle tedesche.

Intanto, prosegue la stagione delle trimestrali: Intesa, Mediobanca e UniCredit hanno tutti superato le attese, mentre Banco BPM, Popolare di Sondrio e BPER presenteranno i loro risultati a breve. Continuano anche le manovre strategiche nel settore, con UniCredit che ha ritirato un’offerta su Banco BPM e MPS attivamente coinvolta in trattative con Mediobanca, che sta considerando un’operazione su Banca Generali.