Banche in crisi: chi resisterà meglio in Europa?

Il settore bancario europeo sta attraversando una fase di particolare attenzione in merito alla propria solidità. Recenti analisi hanno messo in evidenza come diversi istituti di credito si preparino a fronteggiare scenari economici sfavorevoli, con particolare riferimento al Common Equity Tier 1 (CET1).

Nella classifica delle banche francesi, BNP Paribas si distingue per la propria resilienza, mantenendo il primo posto nonostante una riduzione del CET1, che passa dal 12,9% al 9,5%. Seguono Credit Agricole, che subisce un calo dal 17,2% all’11%, e Société Générale, che vede la propria quota scendere dal 13,3% all’8,8%.

Per quanto riguarda il panorama bancario tedesco, Commerzbank si mostra più forte con una diminuzione del CET1 dal 15,1% al 10,5%. In confronto, Deutsche Bank scende dal 13,8% al 10,2%, mentre Landesbank Baden-Wurttemberg registra un crollo significativo, passando dal 14,7% al 6,8%.

Nel mercato spagnolo, BBVA e Santander mostrano entrambe un abbassamento dal 13% all’11%. Questi dati evidenziano come le banche siano sotto pressione e debbano affrontare sfide crescenti per mantenere la propria solidità patrimoniale in un contesto economico incerto.