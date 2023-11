Banche, il 2023 anno straordinario: attesi oltre 43 miliardi di utili

– L’aumento dei tassi d’interesse da parte della BBCE spinge glu uti dlele banche che, a fine anno, potrebbero risultare in crescita del 70% oltre quota 40 miliardi. E’ quanto stima l’ufficio studi della FABI, il sindacato rappresentativo dei bancari, secondo cui i brillanti risultati raggiunti nei primi tre trimestri dell’anno, confrontati con quelli dei 12 mesi precedenti, portano ad una proiezione di 43,4 miliardi. Un risultato che sarebbe superiore di ben 17,2 miliardi +70% rispetto ai 25,4 miliardi di utili del 2022 e quasi il triplo se confrontati con il quinquennio precedente: nel 2021 gli utili si erano attestati a 16,4 miliardi, nel 2019 a 15,7 miliardi e nel 2018 a 15,1 miliardi; nel 2020, a causa della pandemia da Covid, il risultato complessivo fu di soli 2 miliardi.

Il 2023, dunque, sarà ricordato come un anno d’oro per i profitti delle banche italiane, e già nei primi nove mesi dell’anno ha portato 15,7 miliardi di utili ai primi cinque gruppi, hanno eguagliato il dato dell’intero sistema del 2019 e superato il 2018 15,1 miliardi.

Un risultato favorito dalle le decisioni della Banca centrale europea, che hanno avuto effetti positivi sulla redditività del margine di interesse. A soli tre mesi dalla fine del 2023, le banche sembrano essere già ben equipaggiate per affrontare la fase finale di chiusura dei conti ed utilizzare la leva del margine di interesse come “cuscinetto” per il possibile rallentamento dell’economia atteso per il 2024. Se a questo si aggiunge il miglioramento degli indici patrimoniali e dei livelli di liquidità, il 2023 sarà un anno da incorniciare e il prossimo biennio, stando anche alle indicazioni contenute nei documenti delle principali banche, porterà a risultati analoghi se non migliori.

I primi cinque gruppi bancari hanno realizzato nei primi nove mesi un “fatturato” di ben 27,6 miliardi di margine di interesse, in crescita del 56% rispetto ai primi 9 mesi del 2022. I quasi 50 miliardi complessivi di ricavi sono stati infatti sostenuti prevalentemente dai ricavi legati agli interessi sul credito a imprese e famiglie 27,6 miliardi, ambito che corrisponde quasi al doppio di quanto

incassato, tra altro, con le commissioni su servizi e attività di risparmio gestito 15,9 miliardi. Si consolida cos’ il primato dei ricavi da prestiti 58% rispetto alle commissioni 34% e ad altre attività 8%.

Migliorano anche i requisiti del capitale primario: dal 14% al 17%. Segnali positivi per la liquidità del settore: copertura media al 128%, ben oltre il minimo regolamentare fissato al 100%.

Per quanto riguarda la tassa sugli extra-profitti introdotta recentemente dal governo, tutte le banche, compresi i primi cinque gruppi oggetto dell’analisi, hanno optato per l’accantonamento a riserva non distribuibile pari a 2,5 volte l’importo teorico del prelievo fiscale: per le prime cinque banche si tratta di 4,2 miliardi per il 2023. Una facoltà esplicitamente prevista da un emendamento al decreto legge 104 del 2023 che ha spinto gli istituti di credito del Paese a rafforzare il proprio patrimonio, evitando, così, il versamento dell’imposta straordinaria. Una strada grazie alla quale, le banche hanno probabilmente anticipato rafforzamenti patrimoniali che, in prospettiva, alla luce del probabile deteriorarsi del credito, potrebbero essere suggeriti o imposti dalle autorità di supervisione

e vigilanza.

“Le nostre previsioni confermano che il settore sta attraversando una fase straordinaria: questi risultati legittimano le nostre richieste economiche per il nuovo contratto nazionale, a cominciare dall’aumento medio mensile di 435 euro”, rimarca il Presidente della FABI, Lando Maria Sileoni, aggiungendo “la trattativa sembra essersi avviata su un percorso positivo: nei prossimi giorni proseguirà il confronto con l’obiettivo di poter chiudere e firmare il prima possibile un nuovo contratto che, come in passato, garantisca e tuteli la categoria, assicurando un futuro positivo e professionalmente importante sia a chi già lavora in banca sia a chi sarà assunto nei prossimi anni.