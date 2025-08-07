Banche europee nel progetto Dsr, Italia assente nel riarmo

In un contesto economico europeo in evoluzione, la Defence, Security and Resilience Bank (Dsr) ha selezionato un gruppo di istituti finanziari per supportare gli investimenti nel settore della difesa. Questa iniziativa è parte di un piano più ampio per il riarmo europeo, che segue le linee guida fissate dalla NATO.

Attualmente, cinque banche si uniranno alla Dsr nel finanziamento di progetti legati alla difesa, con l’obiettivo di raggiungere un incremento della spesa militare pari al 5% del Pil. Gli istituti scelti includono Commerzbank, ING Group, JP Morgan Chase, Landesbank Baden-Württemberg e RBC Capital Markets. Queste banche si occuperanno di mobilitare capitali privati e di facilitare l’accesso al mercato dei capitali, attraverso strumenti di debito sovrano.

Nessuna banca italiana è stata inclusa nel consorzio, sebbene le istituzioni finanziarie del Paese siano tra le più significative in Europa. Tuttavia, Unicredit detiene una partecipazione in Commerzbank e sta esplorando l’opzione di un’acquisizione. La Dsr è supportata non solo da stati membri dell’Unione Europea, ma anche da alleati come Regno Unito, Canada, Giappone e Australia, tutti impegnati ad aumentare la propria spesa militare.

Il programma ha un capitale iniziale di 20 miliardi di sterline e mira a non solo potenziare gli armamenti nazionali, ma anche a garantire un’armonia tra i vari eserciti. Tuttavia, un punto critico rimane il debito pubblico, specialmente per paesi come l’Italia, dove la spesa per interessi sul debito raggiunge annualmente 80-100 miliardi di euro. La Dsr potrà emettere obbligazioni garantite dai paesi membri, promettendo tassi vantaggiosi e contribuendo così a un finanziamento più sostenibile per gli investimenti militari.