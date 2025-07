Banche e dividendi: serve credito per le imprese italiane?

Il dibattito attuale sul mercato del credito in Italia si concentra sulle dinamiche tra le banche e le imprese, evidenziando potenziali disuguaglianze. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sollecitato le banche a garantire un maggior accesso al credito per le aziende, sottolineando che sebbene il settore bancario abbia beneficiato di una finanza pubblica migliorata, i prestiti alle imprese sono diminuiti di un terzo negli ultimi quindici anni.

Giorgetti ha notato come i profitti degli azionisti siano stati sostenuti da misure governative durante la pandemia, adombrando una responsabilità morale delle istituzioni finanziarie verso il tessuto produttivo nazionale. Tuttavia, il Ministro ha anche affermato che le regole prudenziali successive alle crisi economiche precedenti hanno favorito un atteggiamento più conservativo, limitando l’intermediazione creditizia in favore della gestione patrimoniale.

È cruciale considerare che le indagini della Banca d’Italia segnalano una riduzione della domanda di credito, soprattutto tra le piccole imprese, spesso percepite come più rischiose. La struttura economica attuale, caratterizzata dalla prevalenza di piccole dimensioni aziendali e un sistema bancario dominante, complica ulteriormente l’accesso a forme alternative di finanziamento.

Infine, il governo ha recentemente abolito incentivi come l’Ace, che promuoveva il ricorso al capitale proprio, esacerbando il problema della dipendenza del sistema produttivo dal credito bancario. La necessità di riforme e incentivi per stimolare investimenti e attrarre capitali è evidente, suggerendo che è fondamentale affrontare queste problematiche per migliorare il contesto economico italiano.