Banche di credito cooperativo: opportunità nel risiko attuale

Il mondo bancario sta assistendo a una fase di intensa ristrutturazione, ma le banche di credito cooperativo (BCC) preferiscono mantenere una posizione di osservazione. Pur non prendendo parte attivamente alle fusioni, sono pronte a intervenire nel caso in cui si verificasse la chiusura di alcuni sportelli, lasciando opportunità nelle aree meno servite.

Secondo Federcasse, le BCC non hanno intenzione di perseguire aggregazioni, come chiarito dal presidente Augusto Dell’Erba durante l’assemblea annuale a Milano. Queste istituzioni operano seguendo normative specifiche, stabilite dalla riforma del 2016, che privilegiano una gestione locale e una diversità strategica. Le banche cooperative, infatti, non si avvalgono del proprio patrimonio per considerare fusioni esterne, per preservare la loro natura mutualistica.

I dirigenti di Iccrea hanno esplicitato che, qualora vi fossero filiali bisognose di un nuovo gestore, le BCC sarebbero pronte a valutare tali opportunità, soprattutto nelle aree lasciate scoperte da un’eventuale concentrazione del mercato. Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca, ha evidenziato l’importanza di osservare i cambiamenti del mercato, mentre Giuseppe Maino ha sottolineato che i processi di fusione portano spesso alla chiusura di filiali, creando spazi per l’ingresso delle BCC.

La posizione delle banche cooperative si innesta in una strategia di valorizzazione della loro presenza capillare sul territorio, distinguendosi così dalle dinamiche di grandezza che caratterizzano altre istituzioni finanziarie.