Banche centrali e euro digitale: il futuro dei pagamenti in Italia

Durante una cena di gala a Firenze, Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e Governatore della Banca d’Italia, ha evidenziato l’importanza del ruolo attivo delle banche centrali nell’innovazione del sistema dei pagamenti. Ha sottolineato come la rivoluzione digitale stia trasformando il concetto di moneta, rendendo essenziale che le banche centrali dirigano il cambiamento per evitare un sistema frammentato e instabile.

Panetta ha messo in guardia contro la diffusione di moneta digitale privata non regolamentata, che potrebbe portare a instabilità finanziaria, concentrazione di potere e attività illegali. In questo contesto, l’euro digitale rappresenta un’importante opportunità strategica. Il progetto prevede che possa essere operativo su smartphone a partire dal 2029, a condizione che le istituzioni approvino i passi successivi.

Ha richiamato l’attenzione sulla tradizione innovativa dell’Italia nel settore finanziario, ma ha avvertito che l’innovazione deve avvenire rapidamente, in modo globale e regolato, per non compromettere stabilità e inclusione. Panetta ha delineato diversi ambiti di intervento: le infrastrutture di pagamento, sia al dettaglio che all’ingrosso, dovranno essere armonizzate; l’euro digitale dovrebbe affiancare il contante e garantire accesso a una moneta pubblica e affidabile; infine, sono necessarie misure per proteggere i depositi bancari, come limiti alla detenzione di euro digitali.

Panetta ha concluso affermando che i costi delle infrastrutture tecnologiche saranno a carico delle banche centrali, mentre le banche recupereranno questi costi tramite il signoraggio. Questo progetto è cruciale per l’Europa e per mantenere la sovranità monetaria in un contesto dominato da grandi piattaforme tecnologiche.