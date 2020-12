Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica veliterna, ha disposto gli arresti domiciliari, per il reato di bancarotta fraudolenta e reati tributari, nei confronti del patron dei negozi di mobili e arredi per la casa a marchio ‘Ovvio’ e ‘Semeraro’ e di un suo collaboratore, nonché il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 15 milioni di euro. Le indagini nei confronti delle numerose società del gruppo riconducibile all’imprenditore condotte, sono state condotte su delega della Procura della Repubblica di Velletri, in sinergia dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e dalla Compagnia di Velletri.

