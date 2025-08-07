Banca Valsabbina: utile in crescita e servizi innovativi

Banca Valsabbina ha presentato i risultati finanziari al 30 giugno 2025, evidenziando un utile netto di 33 milioni di euro, con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati mostrano un aumento nel margine d’interesse, che ha raggiunto 82,9 milioni di euro (+8,9%), e nelle commissioni, salite a 31,4 milioni di euro (+15,9%), riflettendo il buon andamento dei servizi bancari e del risparmio gestito.

Le rettifiche di valore si sono stabilizzate a 10,1 milioni di euro, con un costo del credito allo 0,3%, mentre lo stock di crediti deteriorati è ulteriormente calato, portando l’Npl netto sotto il 2%. Il patrimonio è incrementato a 499 milioni di euro, con un CET1 ratio fissato al 15,31% e un ROE stabile al 15%.

La raccolta diretta ha raggiunto i 6.003 milioni di euro (+10,2%), sostenuta anche dalla raccolta indiretta, che ammonta a 3.722 milioni di euro (+10,8%), grazie a fondi comuni e polizze assicurative per un valore di 2.364 milioni. Gli impieghi verso la clientela sono saliti a 3.922 milioni di euro (+8,9%), supportati da oltre 2.500 finanziamenti per un totale di 500 milioni di euro, di cui il 35% tramite il Fondo di Garanzia o Sace.

Nel settore retail, i mutui ipotecari hanno superato i 120 milioni di euro e sono stati concessi prestiti per 25 milioni tramite la controllata “Prestiamoci”. La banca ha applicato strategie di partnership con realtà tecnologiche, ampliando le offerte di finanza tradizionale e alternativa per famiglie e imprese.