Banca Sistema, utile semestrale a 9,4 milioni cresce su base comparabile dell’11%

– Banca Sistema ribadisce che l’utile netto del primo semestre, una volta rettificato per il costo sostenuto per il contributo al fondo interbancario, anticipato quest’anno dall’usuale quarto trimestre al secondo trimestre, è pari a 9,4 milioni euro. L’utile semestrale su base comparabile a/a risulta quindi in crescita del 11% escludendo tutti i versamenti per rischi sistemici SRF e FITD.

Ilaria Bennati CFO di Banca Sistema ha affermato “abbiamo presentato la semestrale Banca Sistema con risultati positivi. Il margine di intermediazione è in crescita sia rispetto allo scorso anno dell’11% che al trimestre precedente, un indicatore importante da osservare a completamento del margine di interesse contabile che non evidenzia il contributo del trading da superbonus e delle commissioni. Positivo l’andamento dell’utile il cui calo deriva dalla contabilizzazione anticipata nel Q2 rispetto al tradizionale Q4 del contributo al FITD per 5,1 milioni; escludendo tutti i versamenti per rischi sistemici SRF e FITD l’utile netto è in crescita dell’11% a/a con risvolti positivi sui risultati di fine anno”.