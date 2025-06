Banca Sistema lancia la prima cartolarizzazione calcistica in Italia

Banca Sistema annuncia una novità significativa nel settore finanziario italiano con l’avvio della prima cartolarizzazione di crediti legati al calcio professionistico. Questa iniziativa rappresenta una strategia per espandere la propria presenza nel segmento dell’intrattenimento.

La banca ha coordinato un’operazione innovativa, diventando arrantore e senior underwriter, per la cartolarizzazione di crediti originati da club calcistici sia nazionali che internazionali. Quest’operazione si realizza attraverso un veicolo denominato ElevenPoint Sports, caratterizzato da un approccio unico e da una diversificazione giuridica.

L’accordo prevede l’acquisto continuativo e rotativo di circa 1,2 miliardi di euro in crediti derivanti da trasferimenti di calciatori, diritti audiovisivi e contributi compensativi per retrocessioni. Questa metodologia permette una gestione dinamica e vantaggiosa degli attivi.

Questa cartolarizzazione si inserisce nel piano di sviluppo di Banca Sistema, volto ad espandere l’offerta in asset class non tradizionali, seguendo il modello “originate to share” previsto per il 2024-2026. L’operazione è stata facilitata grazie a una collaborazione con investitori internazionali specializzati nel campo sportivo.

Inoltre, la divisione Factoring della banca mira ad incrementare la propria presenza internazionale, garantendo una capacità di acquisto dei crediti potenziata. Banca Sistema è un attore consolidato nel settore del factoring riferito ai ricavi del calcio, avendo raggiunto nel decennio un turnover complessivo di 5 miliardi di euro.

Simone Russo, della divisione Structured Solutions, ha evidenziato come questa operazione sottolinei la predisposizione della banca a sviluppare soluzioni personalizzate per i clienti e investitori, oltre a confermare il suo impegno nell’innovazione finanziaria. Per la strutturazione legale, Banca Sistema ha collaborato con lo studio legale Legance.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.milanofinanza.it