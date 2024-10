Banca Progetto sotto commissariamento: fondi a società legate alla ‘ndrangheta

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha istituito l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, un istituto bancario focalizzato sui servizi per piccole e medie imprese italiane e clienti privati. Questo provvedimento è scaturito dalla scoperta che la banca ha concesso finanziamenti superiori a 10 milioni di euro a società legate alla ‘ndrangheta. L’inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia ha rivelato che varie aziende indirettamente gestite da attori associati a esponenti ‘ndranghetisti hanno ricevuto finanziamenti dall’istituto di credito, avvalendosi di garanzie statali fornite dal Fondo centrale di garanzia per le PMI del Mediocredito centrale. Ciò ha permesso loro di accedere a sostegni economici cruciali, specialmente durante l’emergenza Covid-19 e dopo l’aggressione russa all’Ucraina.

A inizio settembre, Oaktree ha reso noto di aver ceduto Banca Progetto a Centerbridge, dopo aver abbandonato l’idea di quotazione. Nel corso del 2023, Banca Progetto ha sottoscritto prestiti garantiti alle PMI per un totale di 2,8 miliardi di euro, raggiungendo un saldo complessivo di 6,9 miliardi. L’istituto ha registrato un utile netto di 72 milioni di euro, con un patrimonio netto di 290 milioni e un ritorno sui fondi propri (RoE) del 28%, oltre a un CET1 ratio del 17,4%. Fondata nel 2015 dal riassetto di Banca popolare lecchese, Banca Progetto è guidata da Paolo Fiorentino.

L’analisi dei “fascicoli bancari” ha rivelato come la banca abbia spesso violato i principi della normativa antiriciclaggio, erogando finanziamenti con garanzie statali a società coinvolte in attività criminali, alcune delle quali oggetto di contestazioni per trasferimento fraudolento di valori. Straordinariamente, alcuni di questi crimini erano commessi con l’aggravante del metodo mafioso in relazione alla locale di ‘ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla DDA, hanno messo in luce numerosi problemi riguardanti l’operatività dell’istituto, evidenziando i rischi di infiltrazione legati ai rapporti con individui sotto indagine per reati gravi o soggetti a misure di prevenzione personali e patrimoniali.