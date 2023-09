Banca Progetto, Capuano Presidente e Fiorentino Ad

– Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha nominato Massimo Capuano nuovo Presidente e confermato Mario Adario Vicepresidente e Paolo Fiorentino Amministratore Delegato, conferendo allo stesso i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto così composto: Massimo Capuano Presidente, Mario Adario Vicepresidente, Paolo Fiorentino Amministratore Delegato, Daniele Cabiati, Francesca Carlesi, Laura Ciambellotti, Liliana Fratini Passi, Carlo Garavaglia, Italo Vitale.