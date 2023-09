Banca Profilo organizza l’Autumn Investor Conference il 14 settembre

– Si terranno il 14 settembre 2023 i meeting della Autumn Investor Conference 2023, appuntamento organizzato da Banca Profilo per permettere alle PMI clienti di incontrare in modalità one-to one e one-to-many investitori istituzionali italiani ed esteri. L’evento è in partnership con T.W.I.N., studio di comunicazione e IR advisor.

Alla giornata parteciperanno 10 società quotate sul mercato Euronext Growth Milan: Cofle, Comal, Energy, Franchetti, Health Italia, Homizy, Riba Mundo, Sciuker Frames, Svas Biosana e TMP Group.

“Riteniamo essenziale organizzare Investor Meeting volti al confronto e all’aggiornamento tra le aziende e gli investitori istituzionali – ha commentato Francesca Sabatini, Head of Equity Research di Banca Profilo – L’Autumn Investor Conference rappresenta un’ottima opportunità per discutere le sfide e le strategie delle società EGM, nonché commentare i risultati del primo semestre 2023″.