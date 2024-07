Banca Profilo, Arepo conferma esclusiva per cessione quota

– Arepo BP, azionista di controllo di Banca Profilo e capogruppo bancaria del Gruppo Banca Profilo, “conferma che, nell’ambito del processo di cessione della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Banca Profilo, già noto al mercato, è attualmente in corso una negoziazione in esclusiva i cui esiti saranno comunicati prontamente al mercato nel momento in cui se ne verificheranno tutti i presupposti”.

La precisazione di Arepo arriva “su richiesta dell’Autorità di Vigilanza”, dopo le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa in data odierna.