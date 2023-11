Banca Profilo approva il piano industriale 2024-2026

– Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha approvato il Piano Industriale 2024-26, che si inserisce in un contesto caratterizzato da mercati finanziari incerti, instabilità geopolitica e limitata visibilità circa gli effetti dei tassi di interesse, considerato che si attende anche una graduale riduzione dei tassi di interesse prevista nel prossimo triennio.

Il Piano Industriale 2024-2026 si pone quindi l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il modello di servizio della Banca diventando sempre più digitale, efficiente e sostenibile pur mantenendo invariati i suoi elementi fondanti: la solidità patrimoniale, la diversificazione dei business, la capacità di innovazione e l’elevata remunerazione degli azionisti.

Le linee guida del Piano Industriale 2024-2026 si fondano si 4 pilastri: focus su nicchie distintive ad elevata redditività, partnership e crescita esterna per cogliere opportunità ulteriori di espansione, artificial intelligence e user experience come elementi distintivi di innovazione, People & Sustainability per un ambiente lavorativo attrattivo e motivante

Gli obiettivi reddituali e patrimoniali di Gruppo al 2026 comprendono; una crescita dei ricavi a 91 milioni di euro CAGR +6%, un cost income ratio inferiore al 70% in miglioramento dal 72% dei 9 mesi 2023 un utile netto a 18 milioni di euro CAGR +11%, masse totali clientela superiori a 8 miliardi di euro CAGR +11% ed un CET 1 capital ratio superiore al 20% nei tre anni di piano. Il Dividend payout medio sarà superiore all’80% per un monte dividendi cumulato superiore a 35 milioni di euro.

Gli obiettivi di sviluppo per area di business al 2026 prevedono: per il Private Banking ricavi a 42 milioni di euro +5,5% CAGR, con cost income al 60% e masse per 6,5 miliardi di euro; per l’Investment Banking ricavi a 9 milioni di euro +9,1% CAGR con un cost income al 51%, per la Finanza ricavi a 36 milioni di euro +5,5% CAGR con un cost income al 52%; perla Digital bank oltre 3 milioni di euro di ricavi 1,5 milioni di euro ai 9M 23 LTM ed oltre 350 milioni di euro di raccolta totale al 2026.