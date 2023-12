Banca Popolare del Lazio, Bankitalia autorizza l’acquisto dell’Istituto Finanziario Europeo

– Banca Popolare del Lazio ha comunicato che Banca d’Italia ha rilasciato l’autorizzazione ad acquisire il 100% del capitale sociale dell’Istituto Finanziario Europeo.

L’operazione prevede una permuta con la quale a fronte del trasferimento da parte di SF First Capital, socia unica, di 30.000.000 azioni di Istituto Finanziario Europeo, rappresentative dell’intero capitale sociale della medesima, Banca Popolare del Lazio trasferirà alla SF First Capital 1.496 azioni di BLU Banca, rappresentative del 0,3% del capitale sociale di BLU Banca, e 67.714 azioni proprie Banca Popolare del Lazio rappresentative del 1,0% del capitale sociale di Banca Popolare del Lazio – di cui 45.214 pari allo 0,66771% del capitale sociale, già in portafoglio e massimo 22.500 da acquisire sul mercato.

L’operazione – si legge in una nota – si inserisce nel più ampio contesto del percorso evolutivo avviato nel 2020 dal Gruppo BPL, e diretto a realizzare uno sviluppo fondato su nuove forme di approccio al mercato grazie a competenze distintive e ad un livello di digitalizzazione tale da creare i presupposti per l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo di rafforzare il proprio modello di business, mediante la creazione di un polo specialistico per la produzione di CQS diretta attraverso una fitta rete di agenti e un crescente expertise delle risorse destinate a tale polo, di sviluppare sinergie e collaborazioni strategiche anche con altri investitori.