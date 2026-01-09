11.3 C
Banca mondiale abbandona m-Bridge

La Bank for International Settlements di Ginevra ha abbandonato il Multi Central Bank Digital Currency Bridge, noto come m-Bridge, un sistema blockchain istituito per collegare le valute digitali delle Banche Centrali di Cina, Hong Kong, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo di m-Bridge è garantire sicurezza, immediatezza, economicità e accessibilità universale dei pagamenti transfrontalieri senza coinvolgere il dollaro né il circuito bancario statunitense.

Il sistema si inserisce in un contesto più ampio, che include l’adesione dell’Arabia Saudita a m-Bridge e il mancato rinnovo dell’accordo sul petrodollaro siglato nel 1974. Questo accordo prevedeva che i sauditi fissassero il prezzo del petrolio in dollari e reinvestissero i proventi nell’acquisto di titoli del Tesoro statunitensi e in depositi in eurodollari presso banche statunitensi.

Il circuito bancario statunitense si sarebbe occupato di riciclare i petrodollari sauditi sotto forma di crediti verso i Paesi in via di sviluppo. La crescita globale ne avrebbe risentito positivamente, così come la domanda globale di petrolio e lo status internazionale del dollaro.

Tuttavia, il mancato rinnovo dell’accordo Simon-Faysal rappresenta un passaggio cruciale, perché si inserisce in un processo di lento ma costante allontanamento generalizzato dal sistema dollaro-centrico. m-Bridge potrebbe rappresentare l’avanguardia di questo processo, poiché ha già raggiunto la fase di Minimum Viable Product e ha processato con successo la prima transazione ufficiale tra le Banche Centrali di Emirati Arabi Uniti e Cina.

Il successo ha notevolmente accresciuto l’interesse dei Paesi del Medio Oriente e dell’Asia centrale, che avevano iniziato ad avvicinarsi a m-Bridge per evitare l’intermediazione del dollaro e del sistema bancario statunitense nelle transazioni transfrontaliere. I soggetti aderenti stanno predisponendo la connessione di m-Bridge a sistemi come il Quick Response Code Indonesian Standard, l’Unified Payments Interface indiano e il Pix brasiliano.

