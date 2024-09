Banca Mediolanum, riacquisto di oltre 3,38 milioni di euro

Banca Mediolanum ha annunciato l’acquisto di 309.000 azioni proprie nei giorni 9 e 13 settembre 2024, nell’ambito di un programma di buyback. Il prezzo medio ponderato per l’acquisto è stato di 10,9425 euro per azione, per un totale complessivo di 3.381.218,30 euro. Dopo questi acquisti, insieme alle azioni già detenute, il numero totale di azioni proprie in possesso della Banca al 13 settembre ammonta a 7.742.739 azioni, che rappresentano circa l’1,03897% del capitale sociale dell’azienda.

Dal punto di vista borsistico, il titolo di Banca Mediolanum ha registrato una leggera flessione dello 0,27% nella sessione di scambio odierna. La società opera nel settore bancario e assicurativo e continua a implementare strategie di gestione del capitale, tra cui il riacquisto di azioni proprie, per sostenere il valore delle azioni e per gestire adeguatamente il rapporto capitale/fermo. Tali operazioni possono indicare un tentativo da parte dell’azienda di restituisce valore agli azionisti oltre che di mostrare fiducia nel proprio business e nelle prospettive future.

In sintesi, Banca Mediolanum, con il suo recente acquisto di azioni proprie, mira a rafforzare la propria posizione sul mercato e a confermare la solidità della propria strategia finanziaria nonostante un contesto di mercato non sempre favorevole, come dimostrato dalla leggera diminuzione del valore delle azioni nell’ultima giornata di contrattazione.