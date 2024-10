Banca Investis apre una filiale a Napoli sotto la direzione di Gennaro De Pascale

Banca Investis ha inaugurato una nuova filiale a Napoli, in via De Pretis 51, ampliando la sua rete di servizi di advisory finanziaria e patrimoniale rivolti principalmente a clienti High Net Worth Individual (HNWI). Questa apertura rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita territoriale della banca, conforme al Piano Strategico 2024-2026. La filiale sarà guidata da Gennaro De Pascale, che assume il ruolo di Regional Head della Campania. De Pascale ha un curriculum consolidato, avendo lavorato come Senior Banker in UBS GWM, e ha ricoperto anche ruoli significativi come Regional Manager per Finanza & Futuro Banca e Responsabile Wealth Management Campania per Azimut.

Il team di Napoli sarà composto anche da Giovanni Trapani e Giovanni Radicella, mentre Ornella Manzo svolgerà il ruolo di Responsabile Back Office. Giovanni Schiaffino, Head of Private Banking di Banca Investis, ha sottolineato l’intento dell’azienda non solo di espandere la propria rete, ma anche di creare valore per il panorama imprenditoriale locale, promuovendo nuove opportunità e collaborazioni. Schiaffino ha definito Napoli un polo strategico dalle grandi potenzialità, evidenziando il desiderio della banca di essere attiva nel promuovere sviluppo e innovazione a beneficio dell’intera regione.