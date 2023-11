Banca Ifis porta a “Roma Arte in Nuvola” il Parco Internazionale di Scultura

– In occasione dell’edizione 2023 di “Roma Arte in Nuvola”, la fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea in programma dal 24 al 26 novembre nella Capitale, Banca Ifis allarga i confini di fruizione della grande arte contemporanea portando a Roma l’esperienza del Parco Internazionale di Scultura: realizzata un’esposizione full digital pensata come un tour immersivo e virtuale attraverso le opere dello spazio museale voluto dal Presidente della Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio, e sviluppato nel parco della sede della Banca presso Villa Fürstenberg, a Mestre.

L’installazione, dal nome “Infinite Room”, è stata realizzata dal team Events di PalazziGas con l’obiettivo di permettere ai visitatori di “Roma Arte in Nuvola” di entrare in dialogo con l’arte, anche a distanza, sfruttando modalità innovative. Lo spazio si sviluppa, infatti, in forma rettangolare per dar vita ad una stanza “infinita” all’interno della quale vengono proiettati contenuti multimediali che riproducono il Parco e le sue opere. L’installazione di specchi posizionati a terra e sul soffitto crea, quindi, l’illusione di una reale passeggiata all’interno dei giardini di pregio naturalistico nei quali sono posizionate le opere del Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis.

I visitatori possono così ammirare dettagli e visioni d’insieme delle dodici opere di scultura monumentale esposte a Mestre e firmate da artisti italiani e internazionali del calibro di Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni, Julio Larraz e Philip Colbert. Un’esperienza resa ancora più immersiva e avvolgente dalla musica e dagli effetti sonori che accompagneranno le immagini.

La “Infinite Room” realizzata da Banca Ifis e ospitata negli spazi di Arte in Nuvola è stata presentata alla stampa oggi giovedì 23 novembre, alle ore 12, alla presenza dell’ideatore di “Roma Arte in Nuvola”, Alessandro Nicosia; del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio; e dei curatori del Parco Internazionale di Scultura, Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi.