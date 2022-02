Banca Generali si attende di poter distribuire 7,5-8,5 euro per azione di dividendi cumulati nel periodo 2022-2025, di cui 2,55 euro già annunciati. Banca Generali, si spiega, intende distribuire dividendi “secondo una cash view in crescita costante nell’arco di piano puntando a ridurre la volatilità dei dividendi attraverso una maggiore flessibilità del payout”. Il payout degli utili è quindi fissato al 70-80% sulla quota degli utili ricorrenti e al 50-100% sulla quota degli utili variabili.

“Ragioniamo su un dividendo per cassa, cioè sui soldi che verranno distribuiti effettivamente sull’anno solare. Quindi ci sarà un meccanismo di divisione per tranche, in cui ogni volta ci sarà un pezzo del dividendo di competenza più un pezzo del dividendo di competenza dell’anno precedente”, lo ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, in conferenza stampa per presentare il piano strategico al 2024.