Banca Generali, l’acquisto di Intermonte non avrà impatto sulla politica dei dividendi

Questa mattina, Banca Generali ha annunciato l’acquisizione di Intermonte Partners SIM tramite un’offerta pubblica di acquisto (OPA) con l’obiettivo di un delisting. Secondo una nota della banca, questa operazione avrà un impatto inferiore ai tre punti percentuali sui ratios patrimoniali, attualmente ben superiori ai requisiti minimi, e non influenzerà la politica dei dividendi di Banca Generali.

L’acquisizione si inserisce in un piano strategico di crescita che mira a creare valore per tutti gli stakeholder attraverso una differenziazione del posizionamento rispetto ai concorrenti. Questo include lo sviluppo di competenze professionali distintive e l’offerta di soluzioni approfondite per la protezione patrimoniale e servizi di advisory. L’integrazione di Intermonte permetterà inoltre di internalizzare parte della catena del valore nel trading e nelle attività sui derivati.

In particolare, consente a Banca Generali di capitalizzare sul rapporto privilegiato instaurato con i clienti imprenditori, rispondendo a un crescente bisogno di consulenza professionale per decisioni strategiche. L’expertise di Intermonte nell’ambito dell’investment banking e del corporate advisory si allinea con le priorità di sviluppo per i clienti aziendali, rafforzando ulteriormente la fiducia nei consulenti di Banca Generali.

L’offerta di acquisizione sarà un’opportunità di crescita per entrambe le entità, valorizzando le competenze del personale, in particolare quelle esperte di Intermonte. Quest’ultima continuerà a operare come controparte di mercato, generando autonomamente business grazie alle sue riconosciute competenze. Gli attuali trend di crescita sono già riflessi nei solidi risultati aziendali, e si prevede che l’integrazione con Banca Generali arricchirà ulteriormente queste performance.

Banca Generali stima, basandosi su proiezioni prudenziali, di poter generare sinergie di ricavo e di costo sufficienti a garantire un ritorno sull’investimento (ROI) superiore al costo del capitale della banca. In sintesi, l’acquisizione di Intermonte si presenta come un passo fondamentale per Banca Generali verso un ulteriore rafforzamento della sua posizione di mercato e della qualità dei servizi offerti ai propri clienti.