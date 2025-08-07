Banca Etica: Crescita e Sostenibilità nel Primo Semestre 2025

Il settore bancario sta affrontando sfide significative, ma alcune istituzioni registrano performance notevoli. Banca Etica ha riportato risultati incoraggianti nel primo semestre del 2025, evidenziando una crescita dei crediti erogati pari al 5,3%, rispetto allo 0,3% del sistema bancario italiano. La raccolta di risparmi ha raggiunto i 2,699 miliardi di euro, con un incremento del 3,5%, in contrasto con il modesto 0,2% dell’intero sistema.

Anche i fondi comuni di investimento etici della controllata Etica SGR hanno visto una crescita, con ulteriori 39 milioni di euro raccolti dall’inizio dell’anno, corrispondente a un aumento dell’1,6%. Questa tendenza riflette un crescente interesse verso investimenti responsabili che escludono determinati settori, come armi e combustibili fossili.

Banca Etica ha inoltre annunciato l’approvazione da parte di CONSOB del Prospetto Informativo relativo a una nuova offerta pubblica di azioni, aperta in Italia dal 1 agosto e in Spagna dal 10 agosto 2025. Il capitale sociale della banca è aumentato del 4,2%, accogliendo oltre 1.000 nuovi soci. Le azioni sono proposte a un prezzo di 63 euro ciascuna, con una cronologia di offerta mensile che terminerà il 24 marzo 2026.

Il Prospetto Informativo è disponibile sul sito di Banca Etica e presso le sue filiali. La traslitterazione spagnola è accessibile anche attraverso la succursale di Bilbao.