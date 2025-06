Banca Etica: 420,7 milioni per un futuro sostenibile nel 2024

Nel 2024, Banca Etica ha registrato un significativo aumento dei finanziamenti, raggiungendo i 420,7 milioni di euro, rispetto ai 300 milioni dell’anno precedente. Questo incremento evidenzia il suo ruolo di promotore di iniziative a impatto sociale ed ambientale.

I dati, resi noti nel Report di impatto 2025, indicano che i crediti erogati alla fine dell’anno ammontano a 1,27 miliardi di euro, con un’attenzione particolare al valore collettivo. Attraverso questi finanziamenti, oltre 60.000 persone hanno beneficiato di servizi di assistenza e progetti socio-educativi, contribuendo alla creazione di 1.544 nuovi posti di lavoro.

Particolare rilievo è stato dato all’accesso alla casa, con 57,1 milioni di euro destinati a famiglie e organizzazioni che promuovono l’housing sociale. Il 27% delle organizzazioni finanziate era a guida femminile, e 8.563 migranti hanno ricevuto supporto attraverso crediti erogati per programmi di accoglienza.

In ambito ambientale, Banca Etica ha finanziato attività che hanno evitato emissioni di 4.664 tonnellate di CO2, riciclando 178 tonnellate di rifiuti e supportando 1.848 ettari di agricoltura biologica. Inoltre, sono stati finanziati 108 interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e 47 impianti per energia rinnovabile.

Il modello di governance partecipativo della banca ha mostrato una crescita del capitale sociale, con un aumento del 3,5% nel 2024. Gli impieghi hanno beneficiato al 18,8% da clienti del Mezzogiorno e il 10,1% è andato a province con un alto tasso di disoccupazione, dimostrando un impegno concreto verso le aree più svantaggiate del paese.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.terranuova.it