Banca d’Italia avverte: sfide nella Manovra finanziaria italiana

Il capo del Dipartimento di economia e statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, ha evidenziato la necessità per il Governo di garantire coperture certe per le misure proposte nella Manovra finanziaria, durante un’audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. Brandolini ha sottolineato che le previsioni di Bankitalia, ritenute più accurate di quelle governative, indicano una crescita molto limitata per il futuro. Ha inoltre invitato l’Esecutivo ad evitare l’approvazione di norme transitorie, suggerendo che dovrebbero essere introdotte solo misure strutturali, per prevenire inutili aumenti del debito legati a stimoli temporanei alla domanda interna.

Un aspetto cruciale evidenziato da Brandolini riguarda la carenza di dati nel Documento, che non consente di valutare adeguatamente le singole misure della Manovra per il prossimo anno. Le stime governative risultano tra le più modeste degli ultimi anni, con una portata di soli 16 miliardi di euro, rispetto ai circa 30 miliardi degli anni precedenti.

Brandolini ha avvertito il Governo riguardo alle misure transitorie, sottolineando i rischi associati a queste politiche, poiché possono comportare difficoltà nel rimuoverle in futuro e aumentare il debito pubblico. Ha fatto riferimento a esperienze passate in cui il Governo Meloni ha affrontato problemi a causa di normativi a scadenza annuale, come la riduzione dell’Irpef, che sono risultate complicate da rendere strutturali.

Infine, le previsioni di crescita, pur leggermente inferiori rispetto alle più ottimiste del Governo, ricalcano le stime di Bankitalia e dipendono dalla debolezza della domanda estera, aggravata da tensioni internazionali e dazi, con una crescita prevista del Pil limitata a +0,5%.