Banca di Imola: bilancio semestrale 2025 in crescita positiva

Da StraNotizie
L’andamento delle banche è un indicatore importante della salute economica generale. In questo contesto, la Banca di Imola ha reso noto il bilancio semestrale per l’esercizio 2025, approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni Tamburini.

Al 30 giugno 2025, nonostante un clima economico europeo incerto, il bilancio ha mostrato segnali positivi. L’utile lordo è ammontato a 8,466 milioni di euro, evidenziando un incremento del 17,66% rispetto ai 7,195 milioni dello scorso anno, mentre l’utile netto ha raggiunto 5,584 milioni, segnando un aumento del 19,81%. La qualità del credito si mantiene elevata, con i crediti deteriorati netti che rappresentano solo l’1,20% del totale degli impieghi.

La raccolta complessiva della banca ha registrato un incremento del 5,34%, portandosi a 4.097 milioni di euro. Anche la raccolta diretta ha visto un leggero incremento, attestandosi a 1.660 milioni (+0,20%), mentre quella indiretta è aumentata di 9,15%, raggiungendo 2.437 milioni. Gli impieghi alla clientela, al contrario, si sono ridotti a 729,4 milioni, un calo attribuibile alla diminuzione della domanda di prestiti, soprattutto da parte delle imprese, in parte a causa delle incertezze legate ai dazi.

Infine, il margine di intermediazione della Banca di Imola si è fissato a 25,736 milioni, con un incremento del 7,89% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

