Banca di Anghiari compie 120 anni tra storia e innovazione

Il 13 agosto 2025 segna un traguardo significativo per la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, che celebra il 120° anniversario della sua fondazione. L’istituto è originariamente nato il 13 agosto 1905 come Cassa Rurale e Artigiana di Anghiari. La forma attuale della banca è stata stabilita il 28 giugno 1999, con la fusione di due storiche realtà locali: la Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e la Banca di Credito Cooperativo di Stia, quest’ultima fondata l’8 gennaio 1920.

Nel corso degli anni, la banca ha ampliato la sua portata, acquisendo il 1° giugno 2001 le attività della Banca Aretina di Credito Cooperativo. Oggi, la Banca di Anghiari e Stia conta 14 filiali e 13 sportelli ATM, servendo 44 comuni in quattro regioni: Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna.

Per celebrare l’importante anniversario, l’istituto ha avviato diverse iniziative, tra cui la pubblicazione di una collana di cinque volumi che raccontano la sua storia attraverso le testimonianze di chi ha vissuto l’impatto della banca nel territorio. Due dei volumi sono già stati presentati.

Inoltre, all’inizio del 2025, la banca ha ricevuto un prezioso lascito testamentario da Rossella Segreto, vedova del Maestro Pietro Annigoni, un contributo che rappresenta un ulteriore passo avanti nel supporto ai soci e alla comunità.