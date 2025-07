Banca centrale svizzera riduce tassi: impatti e rischi per tutti

La recente decisione della Banca Centrale Svizzera (SNB) di azzerare i tassi di interesse ha suscitato preoccupazione nel panorama economico. Questa manovra è stata adottata per contrastare la forza del franco svizzero e prevenire il rischio di deflazione, ma potrebbe avere serie ripercussioni sul sistema bancario e sui correntisti.

La SNB ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base, in risposta all’apprezzamento della valuta, che è stato favorito dalla crescente domanda di beni rifugio. Questo rinforzo del franco ha portato l’inflazione sotto zero, costringendo la banca ad intervenire per stimolare una ripresa dei prezzi. Tuttavia, tale riduzione dei tassi comporterà significativi cali dei margini d’interesse per le banche, che nel 2024 hanno guadagnato circa 20 miliardi di franchi svizzeri solo da questa fonte. Stime indicano che le perdite per gli istituti di credito potrebbero superare i 660 milioni di franchi, con un impatto diverso a seconda della struttura di ciascuna banca.

Le banche di risparmio e credito, come Raiffeisen e Valiant, saranno tra le più danneggiate, poiché derivano fino al 70% dei loro ricavi dagli interessi. Al contrario, le banche con portafogli diversificati come UBS e Julius Baer potrebbero risultare meno vulnerabili, sebbene UBS affronti anche una regolamentazione più severa dopo l’acquisizione di Credit Suisse.

Tra le conseguenze per i clienti, si prevede un aumento delle commissioni, un accesso al credito più restrittivo e una riduzione dei servizi gratuiti, penalizzando le fasce più vulnerabili come anziani e piccole imprese. Inoltre, il settore immobiliare potrebbe risentire di un’incrementata rigidità nelle condizioni di mutuo, in un contesto già caratterizzato da elevata domanda.