Banca centrale del Messico: crisi inflazione e tassi in calo

La Banca centrale del Messico, conosciuta come Banxico, ha recentemente deciso di abbassare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo a 7,75%. Questa mossa è stata approvata da quattro dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’istituto.

La decisione è stata influenzata dalla diminuzione dell’inflazione registrata a luglio, scesa al 3,51%, così come dalla crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, secondo le stime dell’Istituto di statistica messicano (Inegi). Banxico ha sottolineato che, sebbene il bilancio dei rischi per l’inflazione resti orientato al rialzo, esso risulta meno accentuato rispetto agli anni passati, in particolare tra il 2021 e il 2024.

In un comunicato, la Banca ha anche evidenziato che alcuni cambiamenti nella politica economica degli Stati Uniti potrebbero avere ripercussioni sulle pressioni inflazionistiche, segnalando così l’attenzione verso l’evoluzione della situazione economica regionale.