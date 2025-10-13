Bamboo in Cina: il futuro del plastico biodegradabile

Recenti ricerche in Cina hanno mostrato come il bambù, noto per la sua versatilità nell’edilizia e nell’artigianato, possa essere trasformato in plastica. Gli sviluppatori stanno cercando soluzioni biodegradabili che possano sostituire le plastiche leggere, ma è complicato trovare alternative per quelle più durevoli, spesso utilizzate in utensili, interni di automobili ed elettrodomestici.

Dawei Zhao, dell’Università di Tecnologia Chimica di Shenyang, ha scoperto un metodo per convertire la cellulosa del bambù in una plastica rigida e biodegradabile, che supera non solo altre opzioni biodegradabili, ma anche la plastica tradizionale in termini di resistenza meccanica e proprietà termo-meccaniche. Zhao sottolinea che, sebbene il bambù cresca rapidamente e rappresenti una risorsa rinnovabile, le sue applicazioni attuali sono principalmente limitate a prodotti tessili tradizionali.

Il processo prevede l’uso di cloruro di zinco e un acido semplice per rompere i legami polisaccaridici della cellulosa. A questo punto, viene aggiunto etanolo, permettendo di ottenere una plastica adatta a tecniche di iniezione e lavorazione. Anche se la plastica di bambù è rigida e meno flessibile, rappresenta comunque una soluzione vantaggiosa rispetto alle plastiche derivate del petrolio, che sono durevoli e difficili da riciclare.

Zhao e il suo team hanno pubblicato i risultati della loro ricerca sulla rivista Nature, evidenziando che il bioplastico si decompone completamente nel suolo in 50 giorni. La valutazione dei costi suggerisce che la sua riciclabilità lo rende competitivo con la plastica convenzionale.