Bambole Realistiche in Brasile: Tendenze e Dibattiti Avviati

Le bambole reborn iperrealistiche guadagnano popolarità in Brasile, con video virali che mostrano persone che le trattano come veri bambini. Questa tendenza ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni le considerano terapeutiche, mentre altri criticano le esibizioni pubbliche. A maggio, il consiglio comunale di Rio de Janeiro ha approvato una proposta per riconoscere gli artigiani di queste bambole, ora in attesa dell’ok dal sindaco. Contestualmente, emergono preoccupazioni per richieste di assistenza medica per le bambole, sebbene non siano stati confermati casi ufficiali. Al raduno di San Paolo, gli appassionati difendono la loro pratica, contestati da chi ritiene necessario focalizzarsi su problemi nazionali.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com