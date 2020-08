Ad anni di distanza Bambola Star e Katuxa Close si sono riviste in diretta su Instagram.

La djiva delle djive ha infatti svelato ai suoi followers brasiliani dell’esistenza del video con protagonista Katuxa Close (estrapolato dal suo compleanno di diversi anni fa) in cui, accaldata, esclama “Wow che caldo! Mi sembra proprio di essere a Rio De Janeiro!“.

Bambola Star e Katuxa Close si sono così riunite in diretta via web anche se questa volta non è stata la Close a rincorrere la sua djiva, bensì il contrario. Anche perché – non me ne voglia Bambola Star – ma la vera djiva di tutto questo ambaradan mediatico fra video e meme è senza ombra di dubbio Katuxa Close.

Non a caso questo week end uscirà su questo blog una lunga intervista proprio a Katuxa.



Bambola Star e Katuxa Close, il video della loro diretta su Instagram